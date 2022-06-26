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«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني

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«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني

«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني
٠٨:٠٩:٠٠ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري، أن استمرارية الدعم السكني متعلقة في توفير المستفيد لشهادة إتمام البناء لمنتج (البناء الذاتي فقط).

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه : “اشتريت فيلا قبل سنة بدون شهادة إتمام بناء.. وحاليا البنك يلزمني بإحضار شهادة إتمام البناء أو يوقفون الدعم عني؟ ما الحل؟

وأجاب الصندوق بقوله “إن طلب توفير شهادة إتمام البناء يهدف لضمان جودة المباني، كما نود التنويه بأن استمرارية الدعم السكني متعلقة في توفير المستفيد لشهادة إتمام البناء لمنتج (البناء الذاتي فقط) وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة للبناء”.

وأضاف صندوق التنمية العقاري “كما يلزم المستفيدين الجدد عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج (الوحدات الجاهزة) الحصول على شهادة إتمام بناء لضمان الاستفادة من برنامج الدعم السكني”.

الكلمات الدلالية:
الدعم السكني الصندوق العقاري شهادة إتمام البناء صندوق التنمية العقاري

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