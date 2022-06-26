تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد عن ضبط 438 دراجة آلية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وقال المرور في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، إنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

وأضافت إدارة المرور: “تهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور”.