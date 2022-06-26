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لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني
رئيس هيئة الأركان العامة يستعرض آفاق التعاون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية
ماذا قال أمير المدينة لضيوف الرحمن والموظفين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؟
أغرب حشرة.. هل رأيت من قبل «السرعوف المتجول»؟! (فيديو)
«كتابًا موقوتًا».. سائق سيارة أجرة يقيم «الصلاة» في أحد شوارع «برلين» (فيديو)

فرص

لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠٨:٢٢:٤١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة التوظيف الخاصة بها، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وفق الشروط التالية.

المسمى الوظيفي :-

إمام و مؤذن

شروط التقديم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

رابط التقديم:

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي (هنا).

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حملة الثانوية؟ فرص عمل وزارة الشؤون الاسلامية وظائف

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