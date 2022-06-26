لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة التوظيف الخاصة بها، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وفق الشروط التالية.

المسمى الوظيفي :-

إمام و مؤذن

شروط التقديم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

رابط التقديم:

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي (هنا).