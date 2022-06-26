لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة التوظيف الخاصة بها، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى وفق الشروط التالية.
المسمى الوظيفي :-
إمام و مؤذن
شروط التقديم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
رابط التقديم:
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي (هنا).