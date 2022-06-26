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«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني
رئيس هيئة الأركان العامة يستعرض آفاق التعاون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

محليات

رئيس هيئة الأركان العامة يستعرض آفاق التعاون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

رئيس هيئة الأركان العامة يستعرض آفاق التعاون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية
٠٧:٥٢:٣٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي رئيس أركان القوات المسلحة القطري الفريق الركن الطيار سالم بن حمد النابت والوفد المرافق له.

وأُكِّد خلال الاستقبال عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستُعرِضت آفاق التعاون العسكري، وسبل دعمه وتعزيزه, بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

 

الكلمات الدلالية:
الجيش السعودية رئيس هيئة الأركان قطر

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