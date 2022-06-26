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محليات

ماذا قال أمير المدينة لضيوف الرحمن والموظفين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؟

ماذا قال أمير المدينة لضيوف الرحمن والموظفين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؟
٠٧:٤٠:٠٧ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مجمع صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف القادمين عبر المنفذ الجوي.

وأكد على أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإمكانات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- انطلاقًا من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما، مشيدًا بدور الكفاءات البشرية العاملة بالمطار في تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والراحة والسكينة.

واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى منصات جوازات المطار وخدمات نقل الأمتعة والأجهزة الجمركية ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومواقع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج التي تعمل على استقبال وتفويج زوار المدينة المنورة وتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة لهم.

كما التقى خلال الجولة التفقدية في مجمع صالات الحج فوجًا من ضيوف الرحمن، وهنأهم بسلامة الوصول، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة، سائلًا المولى أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.

رافق الأمير خلال الجولة التفقدية، وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد التوم، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، ومدير جوازات المنطقة اللواء فهد العتيبي، ومدير وحدة أمن وشرطة مطار المدينة المنورة العميد حزام الدوسري، ومدير سلطة المطار عادل عالوه، ومسؤولو الجهات ذات العلاقة.

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أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان الحج المدينة المنورة مطار

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