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الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع قائد الجيش الباكستاني
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محليات

الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع قائد الجيش الباكستاني

الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع قائد الجيش الباكستاني
٠٦:٢٦:٢١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، اليوم الأحد، بقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

ونشر الأمير خالد بن سلمان، صورة من اللقاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق بالقول :” سعدتُ بلقاء معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا”.

وأضاف نائب وزير الدفاع :” بحثنا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين بلدينا الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة وباكستان، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وكان استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلد ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

الكلمات الدلالية:
الأمير خالد بن سلمان السعودية قائد جيش باكستان نائب وزير الدفاع

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