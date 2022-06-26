الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه
هل تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة مضر بالصحة؟
بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11513 نقطة
تحذير.. الكوابيس المزعجة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض “باركنسون”
وظائف شاغرة بشركة أرامكو لحملة البكالوريوس.. الشروط ورابط التقديم
أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: الحج يتطلب استعدادًا بدنيًا قبل موعده بـ 3 أشهر
«التجارة» تقف على منشآت تجارية مشتبه بارتكابها جريمة التستر التجاري
خلال يوليو وأغسطس.. الخطوط السعودية تطرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة
التأديب الإيجابي.. 6 خطوات لتربية الأبناء بطريقة ذكية
في اليوم العالمي للتوعية بـ «الجنف».. تعرف على أعراضه وطرق علاجه
الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع قائد الجيش الباكستاني
الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه
هل تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة مضر بالصحة؟
بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات

صحة

في اليوم العالمي للتوعية بـ «الجنف».. تعرف على أعراضه وطرق علاجه

في اليوم العالمي للتوعية بـ «الجنف».. تعرف على أعراضه وطرق علاجه
٠٦:٣٤:٣١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر تجمع الرياض الصحي الأول بعض المعلومات عن مرض الجنف وأعراضه وطرق علاجه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالجنف.

وأوضح تجمع الرياض الأول، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مرض الجنف هو انحراف أو ميلان في العمود الفقري.

○ أعراض مرض الجنف

– كتفان غير متساويين ووسط غير متساو

– ظهور أحد ألواح الكتف أكثر أو بروزا من الأخرى

– وجود ورك أعلى من الآخر

○ طرق علاج مرض الجنف

  • قالب جبس أو دعامة بلاستيكية للأطفال
  • العلاج الطبيعي المخصص للحالات البسيطة
  • الجراحة

الكلمات الدلالية:
أعراض مرض الجنف الجنف علاج مرض الجنف مرض الجنف

مواد ذات صلة

المزيد
فريق دولي يعلن اكتشاف لقاح “رخيص وآمن وفعّال” لفيروس “سي”

فريق دولي يعلن اكتشاف لقاح “رخيص وآمن وفعّال” لفيروس “سي”

منذ 8 سنوات
لمريض السكري.. إهمال ضبط النسبة يؤدي لتآكل اللثة وخلخلة الأسنان

لمريض السكري.. إهمال ضبط النسبة يؤدي لتآكل اللثة وخلخلة الأسنان

منذ 8 سنوات
5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

منذ 5 سنوات
شرب «اللبن الرائب».. قِيمة غذائية كبيرة للجسم

شرب «اللبن الرائب».. قِيمة غذائية كبيرة للجسم

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *