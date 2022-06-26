في اليوم العالمي للتوعية بـ «الجنف».. تعرف على أعراضه وطرق علاجه

تواصل – فريق التحرير:

نشر تجمع الرياض الصحي الأول بعض المعلومات عن مرض الجنف وأعراضه وطرق علاجه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالجنف.

وأوضح تجمع الرياض الأول، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مرض الجنف هو انحراف أو ميلان في العمود الفقري.

○ أعراض مرض الجنف

– كتفان غير متساويين ووسط غير متساو

– ظهور أحد ألواح الكتف أكثر أو بروزا من الأخرى

– وجود ورك أعلى من الآخر

○ طرق علاج مرض الجنف