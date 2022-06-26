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بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج
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دولي

بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»

بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
٠٥:٤٦:٣٣ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قررت محكمة جنايات المنصورة، التي باشرت اليوم أولى جلسات محاكمة الطالب محمد عادل قاتل زميلته طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف طعنًا ونحرًا، حظر النشر في القضية.

وجاء قرار المحكمة بعد نظر أولى جلسات المحاكمة التي حظيت بحضور إعلامي كبر من وسائل الإعلام، والتي نقلت اعترافات القاتل على الهواء مباشرة أمام القاضي، كما قرر القاضي تحديد الثلاثاء القادم لاستكمال الجلسات.

وأدلى القاتل باعترافات تفصيلية عن الجريمة، محملًا الفتاة ووالدتها نتيجة ما حدث.

وانهار قاتل الطالبة، وانخرط في البكاء خلال استماع محكمة جنايات المنصورة لأقواله، في أولى جلسات محاكمته بالقتل العمد.

وقال قاتل فتاة المنصورة زاعما: تلقيت سبابا من نيرة وأرسلت السباب لأسرتها، وأكدت لهم أني لم أسجل أو أصور لها دون إرادتها، فقالوا لي (احنا غلطانين).

وادعى أمام المحكمة: أسرة نيرة طلبوا مني حل الأمور وديًا، وعندما ذهبت لأسرتها أجبروني على التوقيع على إيصالات أمانة، ووالدها قال لي “تولع فيها تولع فيك ما ملناش دعوة ففكرت في الانتقام منها”.

وتابع: فكرت في الانتقام منها قبل بدء دراسة 3 جامعة، وفي بداية السنة والدها كلمني وطلب مني مقابلته لحل المشكلة.

الكلمات الدلالية:
حظر النشر قاتل نيرة أشرف محكمة المنصورة مصر

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