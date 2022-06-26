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الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه
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منوعات

الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه

الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه
٠٦:١٢:٤٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس دكتور جامعي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بثقل حديدي «دمبل».

واتضح من التقرير الطبي، أن المجني عليه أصيب بسبب هذا الاعتداء بعاهة مستديمة تمثلت في شلل نصفي وكسر بالجمجمة.

وطبقا لصحيفة “القبس” الكويتية حضر دفاع المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، وترافع شفاهة عن المجني عليه وطالب بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات.

وأفاد الشطي بأن عنصر الترصد ثابت بحق الجاني، وتبين ذلك من خلال تجهيز الثقل ومراقبة ابن أخيه والتربص به.

الكلمات الدلالية:
الكويت دكتور جامعي دمبل عاهة مستديمة

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