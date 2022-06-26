مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)

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أوضح الدكتور إبراهيم زمزمي، المحامي والمستشار القانوني، أن نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وفي مادته الأولى، أوجد عقوبة رادعة لجريمة الكذب والخداع أو الإيهام والاستيلاء على أموال الغير.

وقال زمزمي، في برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية، إن عقوبة الاستيلاء على أموال الغير، تصل إلى السجن مدة 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، بإحدى هاتين العقوبتين أو جمعهما.

وكانت النيابة العامة حذرت من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، أو إعطاء بيانات للتسجيل في حملات الحج، وسبق أن أعلنت حظر كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج أيًا كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، باعتبار أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وفي سياق متصل، حذر الأمن العام، من التعامل مع حملات الحج الوهمية وإعلانات الاحتيال لحج هذا العام، وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أنه يحذر المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج هذا العام، عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق “اعتمرنا”، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد على حساب الأمن العام في «تويتر» أن الجهات الأمنية تتابع كل ما يُنشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا، بحق القائمين عليها.

وطالب الجميع بضرورة التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة، في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق “اعتمرنا”، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، وأنه يمكن من خلالها استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.