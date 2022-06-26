الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11513 نقطة
تحذير.. الكوابيس المزعجة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض “باركنسون”
وظائف شاغرة بشركة أرامكو لحملة البكالوريوس.. الشروط ورابط التقديم
أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: الحج يتطلب استعدادًا بدنيًا قبل موعده بـ 3 أشهر
«التجارة» تقف على منشآت تجارية مشتبه بارتكابها جريمة التستر التجاري
خلال يوليو وأغسطس.. الخطوط السعودية تطرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة
التأديب الإيجابي.. 6 خطوات لتربية الأبناء بطريقة ذكية
تجمع المدينة الصحي يوضح خطوات تربوية لحماية الأبناء من خطر المخدرات
من الطائرة إلى الحافلة.. مدة إنهاء إجراءات الحجاج لا تتجاوز 25 دقيقة
بعد بث اعترافاته الصادمة على الهواء.. مصر تقرر حظر النشر في قضية «نيرة أشرف»
خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن

الفيديو

مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)

مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
٠٥:٢٦:٥١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور إبراهيم زمزمي، المحامي والمستشار القانوني، أن نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وفي مادته الأولى، أوجد عقوبة رادعة لجريمة الكذب والخداع أو الإيهام والاستيلاء على أموال الغير.

وقال زمزمي، في برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية، إن عقوبة الاستيلاء على أموال الغير، تصل إلى السجن مدة 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، بإحدى هاتين العقوبتين أو جمعهما.

وكانت النيابة العامة حذرت من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، أو إعطاء بيانات للتسجيل في حملات الحج، وسبق أن أعلنت حظر كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج أيًا كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، باعتبار أنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وفي سياق متصل، حذر الأمن العام، من التعامل مع حملات الحج الوهمية وإعلانات الاحتيال لحج هذا العام، وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أنه يحذر المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج هذا العام، عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق “اعتمرنا”، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد على حساب الأمن العام في «تويتر» أن الجهات الأمنية تتابع كل ما يُنشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا، بحق القائمين عليها.

وطالب الجميع بضرورة التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة، في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق “اعتمرنا”، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، وأنه يمكن من خلالها استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

الكلمات الدلالية:
النيابة العامة عقوبة الاحتيال المالي مستشار قانوني

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. شجرة تنبت وسط أحجار جبلية

شاهد.. شجرة تنبت وسط أحجار جبلية

منذ 5 سنوات
شاهد.. إنقاذ فيلة غرقت في الوحل

شاهد.. إنقاذ فيلة غرقت في الوحل

منذ 3 سنوات
«كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَةً».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ ماهر المعيقلي

«كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَةً».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ ماهر المعيقلي

منذ 9 أشهر
جريان وادي الدرعية بعد امتلاء السد بمياه الأمطار

جريان وادي الدرعية بعد امتلاء السد بمياه الأمطار

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *