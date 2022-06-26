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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن
٠٤:٤٤:١٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود – رحمها الله – في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل وصاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل، “إخوان الفقيدة”.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.

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أمير المدينة الأميرة موضي صلاة الميت وفاة الأميرة موضي

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