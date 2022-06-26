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خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
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بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن

بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
٠٤:٥٥:٠٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أنها أطلقت حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع في موسم حج هذا العام، حيث يتجاوز عدد الخدمات 5 ملايين خدمة.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة تندرج تحت برامج الجمعية الخمسة الرئيسة، وهي:

1 – غذاء الروح.

2 – غذاء البدن.

3 – مضياف.

4 –  العناية.

5 –  والوكالات.

وأكدت أنها تعمل بإشرافٍ من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول في:

1 – المطارات.

2 – المنافذ البرية.

3 – ميناء جدة الإسلامي.

4 – مكة المكرمة.

5 – المدينة المنورة قبل يوم التروية.

6 – المشاعر المقدسة، “مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى”.

7 – بعد أيام التشريق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

8 – نقطة المغادرة في “مراكز تفريج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة”.

وأشارت إلى أنها بدأت في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وتهدف الجمعية للوصول إلى 5,697,879 خدمةً منوعة منها:

1 – ما يخص التغذية الروحية بالإرشاد والتوجيه.

2 – ما يخص استقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية.

3 – ما يخص العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية.

4 – ما يخص النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.

5 – ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم ومياه صحية.

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الكلمات الدلالية:
البرامج والخدمات المقدمة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حجاج بيت الله الحرام موسم الحج

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