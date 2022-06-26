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خلال 5 أشهر.. إحباط محاولات لتهريب 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كجم مخدرات
مستشار قانوني يوضح عقوبة الاحتيال والكذب وخيانة الأمانة (فيديو)
بالصور.. “هدية” تطلق أكثر من 5 ملايين خدمةٍ لضيوف الرحمن
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بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج

بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج
٠٤:٥٣:٢٧ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا تفاعليًا للحجاج، بأربع لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفرنسية؛ للتعريف بالحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مدة الحج، شملت بيانات الأمطار، والحرارة، والرطوبة النسبية، والرياح السطحية ، إضافة إلى التوقعات المناخية الأخرى.

واحتوى الكتيب الذي قدمه المركز على رسالة إعلامية عن الطقس والمناخ ضمن برامجه التوعوية والتثقيفية لموسم حج هذا العام، فيما يضم نصائح وإرشادات للحجاج وأدعية خاصة بيوم عرفة وخريطة لمناسك الحج، إضافة إلى المواقع الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة (منى، وعرفة ومزدلفة )، في حين أتاح الكتيب حساب المركز على تويتر والنظام الآلي للإنذار المبكر ونافذة الحج الإلكترونية بواسطة رمز الاستجابة السريع؛ ليسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل ضيوف الرحمن.

دليل إرشادي لتنسيق البرامج والخطط

وزود المركز الوطني للأرصاد الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالدليل الإرشادي لتنسيق برامجها وخططها والاستفادة من المعلومات المناخية الواردة فيه.

وحشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة لموسم حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان في ظل ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهم من تسهيلات متعددة وخدمات تقنية متكاملة.

رقمنة جميع الخدمات

وأعطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أولوية لرقمنة جميع خدماتها في حج هذا العام وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل الإلكترونية لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم، حيث أطلقت العديد من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية التي تسهم في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم، بالإضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة إلى 160 مليون مستفيد.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحج الطقس المسجد الحرام

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