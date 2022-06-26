الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
خلال يوليو وأغسطس.. الخطوط السعودية تطرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة
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خلال يوليو وأغسطس.. الخطوط السعودية تطرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة

خلال يوليو وأغسطس.. الخطوط السعودية تطرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة
٠٣:٣٩:٣٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت شركة الخطوط السعودية، أنها قررت عبر خطتها التشغيلية طرح 6.5 ملايين مقعد وتسيير 30 ألف رحلة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر في موسم صيف هذا العام.

وأوضحت أنه اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، سيتم تخصيص أكثر من 765,6 ألف مقعد أسبوعيًا بزيادة 30% عن المعدل في صيف عام 2021م، فيما سيتم تشغيل 3,5 آلاف رحلة أسبوعيًا، تربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة، تصل رحلاتها إلى 4 قارات حول العالم.

وأكدت أن خطة موسم الصيف، تتضمن توفير كل الاحتياجات الأساسية كالصيانة والتموين والخدمات الأرضية في الوقت المحدد عن طريق توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لذلك حفاظًا على الوقت وانضباط مواعيد الرحلات في ظل التشغيل بكامل الطاقة في هذه الفترة التي يتزامن فيها موسمي الصيف والحج، مع الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة.

يذكر أن الشركة تقدم خدماتها الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها وتطبيقات الأجهزة الذكية، التي تمكن المسافرين من التخطيط للسفر وإتمام جميع مراحل الحجز وصولاً إلى إصدار بطاقة الصعود للطائرة بكل سهولة.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة الخطوط السعودية رحلات الطيران موسم الصيف

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