التأديب الإيجابي.. 6 خطوات لتربية الأبناء بطريقة ذكية

تواصل- فريق التحرير

شدد مجلس شؤون الأسرة، على ضرورة التأديب الإيجابي للأبناء؛ لأنه يسهم في بناء علاقة صحية مع الوالدين، مما يساعد على خلق انضباط الأبناء وابتعادهم عن السلوكيات غير المقبولة.

وأوضح المجلس، في إنفوجراف عبر صفحته على “تويتر”، أن التأديب الإيجابي هو أسلوب تنشئة يركز على تنمية علاقة الوالدين والطفل، من خلال إفهام الطفل المطلوب منه تجاه سلوكه.

وحدد 6 خطوات وأساليب تؤدي إلى تأديب الأبناء بطريقة ذكية هي:

1- تخصيص وقت لجلوس الوالدين مع الطفل بمفردهم.

2- الثناء على أفعال الطفل الحميدة.

3- المشاركة مع الطفل في حل المشكلات التي تواجهه.

4- ابتكار أساليب جديدة لتمضية الوقت مع الطفل.

5- إعطاء الطفل فرصة القيام بالأشياء الإيجابية.

6- حدد للطفل ما المقصود بسوء السلوك.