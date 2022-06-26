“الدفاع الروسية”: مقتل 720 من القوميين الأوكرانيين وتدمير 12 دبابة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ما لا يقل عن 720 من القوميين الأوكرانيين قتلوا على يد قواتها اليوم، مع تدمير 12 دبابة في عدة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية.

وأوضحت أن صواريخها تمكنت من استهداف مراكز تدريب للقوات الأوكرانية بمقاطعات تشيرنيهيف وجيتومير ولفيف.

فيما كشفت وزارة الداخلية الأوكرانية أن صاروخًا روسيًا أصاب روضة أطفال، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 10 قذائف روسية استهدفت العاصمة كييف، وأن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن مصابين جراء قصف كييف، مشيرًا إلى أن خاركيف تتعرض الآن لقصف روسي عنيف.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن قصف المدن الأوكرانية رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة الدول السبع التي من المقرر أن تجتمع اليوم.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أنه يجب أن ترد قمة مجموعة السبع بمزيد من العقوبات على روسيا، والعمل العاجل على تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القصف الصاروخي الروسي على كييف “همجي”، وأن حلف الناتو يجب أن يبقى موحدًا في مواجهة الحرب الروسية.