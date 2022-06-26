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من الطائرة إلى الحافلة.. مدة إنهاء إجراءات الحجاج لا تتجاوز 25 دقيقة

من الطائرة إلى الحافلة.. مدة إنهاء إجراءات الحجاج لا تتجاوز 25 دقيقة
٠٣:٠٩:٣٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبو عباة، إن صالات الحج والعمرة من أكبر صالات العالم لاستيعاب الحشود القادمة إلى المملكة ولها طريقة تشغيلية ذكية.

وأوضح أبو عباءة، في لقاء له على الإخبارية، أن مجمع صالات الحج والعمرة أنشئ قبل 40 عامًا، وهو مقسم لـ 5 أقسام رئيسة ومزود بـ 14 صالة، وأنه أقيم على مساحة 510 آلاف متر مربع، لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المجمع يحتوي على 14 صالة مزودة بـ 26 موقفًا للطائرات لتسهيل تنقل الحجاج وإنهاء إجراءاتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أن مدة إنهاء إجراءات الحجاج في صالات الحج والعمرة من الطائرة إلى صعود الحافلات لا تتجاوز 25 دقيقة.

وشدد على أن صالات الحج والعمرة تعمل طوال العام بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 42 ألف مسافر للقدوم و45 ألفًا للمغادرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الحج جدة صالات الحج والعمرة مكة

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