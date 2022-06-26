شرطة الرياض تحدد هوية شخص ظهر في فيديو متداول مخل بالآداب العامة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول مخل بالآداب العامة.

وأوضح أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي، والمتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، وما فيه من تعد على حقوق الطفل، فقد جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأكد على حساب الأمن العام في “تويتر”، أنه تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.