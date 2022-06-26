الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
3 ميزات مخفية في «فيسبوك».. تعرف عليها
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ترند وسوشيال ميديا

3 ميزات مخفية في «فيسبوك».. تعرف عليها

3 ميزات مخفية في «فيسبوك».. تعرف عليها
٠٣:٠٤:٥٣ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يتمتع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بميزات متعددة، جعلته لفترة طويلة الموقع الأول من حيث عدد المستخدمين، وكذلك الأكثر شهرة وانتشارًا في العالم.

ويحتوي “فيسبوك” على ميزات فريدة، بعضها لم يتعرف عليه أغلب المستخدمين بعد، وتعتبر ميزات مخفية داخل ثنايا التطبيق الأشهر في عالم “السوشيال ميديا”، ومنها 3 ميزات ظلت مخفية وهي:

1- البريد الوارد المخفي

داخل “ماسينجر” يوجد قسم آخر، يحفظ الرسائل التي استقبلها حسابك من أشخاص ليسوا أصدقاء عبر “فيسبوك”، ولا يظهر على شاشة هاتفك إشعار بورود هذه الرسائل، لكنها موجودة، ويمكن الوصول إليها في “طلبات الرسائل”.

وللعثور على ملف البريد الوارد المبهم هذا، توجه إلى تطبيق ماسينجر” وحدد “الأشخاص” في أسفل الشاشة، وفي الجزء العلوي من هذا القسم، سترى رمزًا عبارة عن فقاعة كلامية صغيرة بداخلها ثلاث نقاط.

2- ميزة الوقت

وفق ما أوردته صحيفة “صن” البريطانية، فإن “فيسبوك” يتيح ميزة مهمة جدًا، وهي معرفة الوقت الذي أمضاه المستخدم على التطبيق.

ولا تسمح لك هذه الميزة فقط بمعرفة مقدار الوقت الذي تقضيه على التطبيق، ولكنها تتيح لك أيضًا تعيين حدود وتلقي الإشعارات عندما تتجاوز هذه الحدود.

3- ألعاب مخفية

هل عرفت يومًا أن هناك ألعابًا عبر تطبيق “ماسينجر”، التابع لفيسبوك، يمكن العثور عليها واستخدامها عبر رسائل معينة، مثلاً، يمكن إرسال رمز كرة القدم (إيموجي كرة القدم)، إلى رفيقك ثم النقر عليه، وسيطلق لعبة رائعة على الفور.

كما يمكنك كتابة جملة “fbchess play” في نافذة الدردشة عبر الرسائل للحصول على لعبة أخرى، حيث يؤدي هذا إلى إطلاق لعبة الشطرنج المخفية على “فيسبوك”، والتي يمكنك لعبها ضد الشخص الذي تدردش معه.

وإذا ضغطت فوق زر “المزيد” في شريط الأدوات، ثم فوق رمز وحدة التحكم. فسيؤدي هذا إلى إنشاء قائمة بالألعاب التي يمكنك ممارستها مع الصديق الذي تدردش معه.

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ألعاب التواصل الاجتماعي البريد الوارد شركة ميتا فيسبوك مزايا فيسبوك مزايا مخفية

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