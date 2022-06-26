“تداول” تعلن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

تواصل – واس:

أعلنت “تداول” اليوم، عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ابتداءً من 4 يوليو 2022، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية، وستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

وأوضحت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في “تداول”، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق، وستتولّى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وبينت أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات, وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن، وقد تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: “يسرّنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في “تداول”، في خطوة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة”.

من جانبه، أوضح المحلل المالي أحمد السالم، أن العقود المستقبلية هي التي يتم الاتفاق عليها، وإرجاء تنفيذها إلى تاريخ مستقبلي، قد يكون شهرًا، والغرض الأساسي منها هو التحوط ضد المخاطر، مضيفًا أن العقود المستقبلية تتم عبر وجود بائع ومشتر ووسيط، وهي شركات الوساطة، ولها منصة خاصة، وهي الضامن للمستثمر أو للبائع.

يُذكر أن “تداول” أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.