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هدية للأزواج والزوجات.. “العشماوي” يقدم رسالتين في القيم والمودة بين الأسرة المسلمة
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هدية للأزواج والزوجات.. “العشماوي” يقدم رسالتين في القيم والمودة بين الأسرة المسلمة

هدية للأزواج والزوجات.. “العشماوي” يقدم رسالتين في القيم والمودة بين الأسرة المسلمة
٠٢:٣٨:٤٣ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشاعر د. عبد الرحمن العشماوي: إنه وسط اختفاء الكثير من القيم التي هي من أهم دعائم الأسرة، كالارتباط بالزوج والطاعة وطلب المسامحة، إلا أن هناك من يذكرنا بين الفينة والأخرى بأن المجتمع ما زال بداخله بعض الجواهر المكنونة، والنماذج الفريدة، والتي تعد من أروع أمثلة الترابط بين الزوج وزوجته.

ونشر العشماوي على حسابه في”تويتر، أنه وجد رسالتين تعبران عن نموذج رائع للمودة والمحبة والرحمة والوفاء، مشيرًا إلى عزة بنت صالح الرقيب الغامدي رحمها الله، والتي بعثت في مرضها برسالة إلى زوجها الشيخ خميس بن ناصر العُمَري، والذي قام بدوره بالرد على رسالة زوجته، وأكد العشماوي أن في هاتين الرسالتين ما يغني عن الشرح.

وأكد أن ما ورد في الرسالتين من أدب ورقي وود وألفة وحب في الله تعالى، يؤكد أسمى معاني الارتباط بالزوج والطاعة وطلب المسامحة، وهو ما يجب أن تكون عليه الأسرة المسلمة، قائلًا: “أحسن الله عزاء زوجها وجميع أهلها”.

وأشار إلى أن الأستاذة عزة بنت صالح الرقيب، هي بنت الشيخ صالح الرقيب أحد دعاة منطقة الباحة المؤثرين رحمه الله، وأن أخيها هو أ.د. سعيد صالح الرقيب، وأن الذي غرّد عنها مشيدًا بفضلها – رحمها الله – هو د.عبد الحميد الكراني، زوج أختها جزاه الله خيرًا.

وفي الرسالتين نموذج لتلاحم الأسرة المسلمة نقدمه هدية للأزواج والزوجات:

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الكلمات الدلالية:
الأزواج والزوجات الأسرة المسلمة عبد الرحمن العشماوي عزة بنت صالح الرقيب

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