بالفيديو.. سقوط سيارة من شاحنة نقل بسبب اصطدامها بجسر

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تداوله متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط سيارة كبيرة، من فوق شاحنة لحمل السيارات، إثر اصطدامها بجسر قيد الإنشاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي يظهر سقوط السيارة، بعد أن اصطدمت بقاعدة جسر علوي قيد الإنشاء جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

ويبدو أن سائق الشاحنة أخطأ في تقدير المسافة بين السيارة الكبيرة التي تحملها الشاحنة، وبين ارتفاع الجسر، الذي يجرى إنشاؤه، مما أدى إلى الاصطدام، ونتج عنه سقوط السيارة.