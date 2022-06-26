الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الدفاع الروسية”: مقتل 720 من القوميين الأوكرانيين وتدمير 12 دبابة
“تداول” تعلن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة
شرطة الرياض تحدد هوية شخص ظهر في فيديو متداول مخل بالآداب العامة
هدية للأزواج والزوجات.. “العشماوي” يقدم رسالتين في القيم والمودة بين الأسرة المسلمة
بالفيديو.. سقوط سيارة من شاحنة نقل بسبب اصطدامها بجسر
بدء استكمال بيانات من سبق منحهم أراضي بمخطط ولي العهد 9 في مكة

الفيديو

بالفيديو.. سقوط سيارة من شاحنة نقل بسبب اصطدامها بجسر

بالفيديو.. سقوط سيارة من شاحنة نقل بسبب اصطدامها بجسر
٠٢:١٦:٠٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تداوله متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط سيارة كبيرة، من فوق شاحنة لحمل السيارات، إثر اصطدامها بجسر قيد الإنشاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي يظهر سقوط السيارة، بعد أن اصطدمت بقاعدة جسر علوي قيد الإنشاء جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

ويبدو أن سائق الشاحنة أخطأ في تقدير المسافة بين السيارة الكبيرة التي تحملها الشاحنة، وبين ارتفاع الجسر، الذي يجرى إنشاؤه، مما أدى إلى الاصطدام، ونتج عنه سقوط السيارة.

 

الكلمات الدلالية:
سقوط سيارة شاحنة نقل فلوريدا مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو | فلسطيني يوثق لحظة هدم قوات الاحتلال الصهيوني لمنزله

فيديو | فلسطيني يوثق لحظة هدم قوات الاحتلال الصهيوني لمنزله

منذ 5 سنوات
شاهد.. ظهور الفقع بأحجام كبيرة في الحدود الشمالية

شاهد.. ظهور الفقع بأحجام كبيرة في الحدود الشمالية

منذ 3 سنوات
شاهد.. سحابة سوداء كثيفة تحجب سماء جدة

شاهد.. سحابة سوداء كثيفة تحجب سماء جدة

منذ 3 سنوات
بالفيديو.. تظاهرات طلابية ضخمة تشعل طهران

بالفيديو.. تظاهرات طلابية ضخمة تشعل طهران

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *