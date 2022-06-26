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الصندوق العقاري يُودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” 
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الصندوق العقاري يُودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” 

الصندوق العقاري يُودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” 
١٢:٠٦:٢٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداعه أكثر من 842 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2022 وذلك تأكيدًا لاستمرارية الدعم السكني للأسر لتملّك المسكن الأول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 842 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحاً أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 38.4 مليار ريال.

وأكد بن ماضي استمرارية الدعم السكني لمستفيدي “القرض المدعُوم”، موضحاً أن المستفيدين المستحقين للدعم السكني أصبح لديهم 9 خيارات تمويلية وسكنية تمنحهم حلولاً مرنة ومتنوعة وبما يتوافقُ مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتمّلك المسكن بكل يسر وسهولة.

وأفاد أن الباقات تُعد خياراً آخر للدعم السكني، كما تأتي تأكيداً للجهود المشتركة مع منظومة الإسكان بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات للدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم” وباقات الدعم السكني.

الكلمات الدلالية:
التنمية العقارية الصندوق العقاري المملكة سكني

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