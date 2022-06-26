أمانات المدينة وجدة: تصريح ذبـح الأضاحي متاح الآن عبر منصة بلدي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنه يمكن الآن إصدار تصريح ذبـح الأضاحي للمطاعم والمطابخ بسهولة عبر منصة بلدي.

وأكدت على حسابها في “تويتر، أنه يمكن لملاك ومشغلي المطاعم والمطابخ التقديم لخدمـة ذبـح الأضاحي، خـلال أيام عيد الأضحى بعد إصدار التصريح.

وأوضحت أن خدمة تصريح ذبـح الأضاحي، هي خدمة تتيح لأصحاب المطاعم والمطابخ إصدار تصريح ذبـح الأضاحي عبر منصة بلدي، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة خـلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن أبرز اشتراطات الخدمة، هي هذا النحو:

1 – سريان الرخصة، التجارية للمطعم أو المطبخ.

2 – وجود شهادة صحية لجميع العاملين.

3 – الالتزام بنظافة مناطق الذبح والسلخ.

4 – تركيب لوحة بارزة مكتوب عليها تسعيرة الذبح.

5 – الالتزام بتنظيم الذبح وعدم تكدس المذبوحات في المكان المخصص.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة محافظة جدة، أنها تقدّم خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي”، لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 13-10 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ الـ5 من شهر ذي الحجة القادم، بدون رسوم، لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وبينت أن الخدمة تهدف إلى تلبية حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.