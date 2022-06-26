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«مايكروسوفت» تتخلى عن نظام «ويندور 8.1».. الأسباب والموعد
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تقنية

«مايكروسوفت» تتخلى عن نظام «ويندور 8.1».. الأسباب والموعد

«مايكروسوفت» تتخلى عن نظام «ويندور 8.1».. الأسباب والموعد
١٢:٠٩:٠١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ شركة ” مايكروسوفت” عملاق البرمجيات، إرسال إعلامات إلى أجهزة “ويندوز 8.1” الحالية، في الشهر المقبل، وذلك كتذكير أولي قبل وقف الدعم، بعد أن قررت التخلي عن النظام كليًا.

وأوضحت الشركة أن الإشعارات ستكون مشابهة لتلك التي استخدمتها “مايكروسوفت” في الماضي لتذكير مستخدمي ويندوز 7 بتواريخ انتهاء الدعم.

وأعلنت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، عن موعد التخلي النهائي عن نظام التشغيل ” ويندوز 8.1″ ويكون في 10 من يناير في العام المقبل 2023، ومن ذلك الموعد لن تقدم الشركة برنامج تحديث الأمان الموسع لنظام التشغيل “ويندوز 8.1″، ولن تتمكن الشركات من الدفع مقابل المزيد تصحيحات الأمان، ويتعين علي المستخدم إما الترقية أو قبول مخاطر تشغيل البرنامج دون تحديثات الأمان.

ويكون “ويندوز 10” هو المسار المحتمل للترقية، الذي يستمر دعمه حتى 14 أكتوبر 2025، وتوقفت “مايكروسوفت” عن دعم “ويندوز 8” في عام 2016، ولكن يتوقف الدعم الكامل في شهر يناير 2023، وكان “ويندوز 8.1” في الأصل، إصلاحًا لطريقة استقبال “ويندوز 8″، الذي قدم رؤية جديدة تتمحور حول اللمس لمستقبل “مايكروسوفت”.

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أنظمة التشغيل شركة مايكروسوفت نظام ويندوز 8.1 ويدوز 10

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