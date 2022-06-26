خبير طقس يكشف موعد انكسار الموجة الحارة على أجواء المملكة

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جدًا على المنطقة الشرقية والوسطى والخليج.

وأشار إلى تسرب هواء معتدل في طبقات الجو العليا على المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل، وأنها تكون سببًا في تخفيف الحرارة لتصبح الأجواء تميل للحرارة نهارًا لطيفة فجرًا.

وكشف أنه من المتوقع ابتداءً من غد الاثنين، أن يخف الحر قليلاً ويحدث انخفاض طفيف في الحرارة من “3” لـ “4” درجات مئوية عن الأيام السابقة، مع بقاء الأجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على باقي المناطق من المملكة، وذلك لمدة أيام ثم تعاود الحرارة ارتفاعها.

وأوضح أن الانخفاض الطفيف، يصاحبه نشاط للرياح أغلبها متوسطة السرعة على غرب وشمال ووسط وشرق المملكة والخليج، قد تثير الأتربة خارج المدن، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن وأجزاء من عُمان وجنوب الإمارات.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.