نقل 80 ألفًا من حجاج الداخل بالقطار.. تفاصيل آخر الاستعدادات لموسم الحج 1443هـ

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أعلن الدكتور ساعد الجهني، رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المكلف، عن نقل نحو 80 ألفًا من حجاج الداخل بالقطار خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣، وخلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة.

وقال الجهني، حسبما نقلت “عكاظ” في ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل المقام في مشعر عرفات إن: “مشروع الخيام المطورة يُعد نقلة نوعية في مساكن الحجاج في مشعر منى، وتُعد هذه الخيام غرفًا فندقية نظرًا إلى التجهيزات التي تحويها”.

وأضاف: “تمت تغطية مشعر عرفات بالكهرباء بالكامل، وسيتم تنظيم رحلة القدوم أيام السادس والسابع والثامن من شهر ذي الحجة، ورحلة المغادرة يوم الثالث عشر بشكل مختلف عن الأعوام السابقة في كل من مواقف كدي ومواقف الأمير متعب”.

واستطرد: “وسيتاح لحجاج الداخل هذا العام أداء طواف الإفاضة يوم العاشر والحادي عشر بشكل منظم وممنهج، مع ترك الحرية لمن يرغب في تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع”.

وأفاد الجهني أنه سيتم تقديم الإعاشة إلى ما كانت عليه في حج 1440 هـ، بحيث تجهز في المطابخ المرخصة بمكة المكرمة طازجة، ومن ثم تحضر في المشاعر المقدسة.