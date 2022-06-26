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تنبيه مهم من”الغذاء والدواء” عن أهم الفروق بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والمقيّدة
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تنبيه مهم من”الغذاء والدواء” عن أهم الفروق بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والمقيّدة

تنبيه مهم من”الغذاء والدواء” عن أهم الفروق بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة والمقيّدة
١١:٥٦:١٠ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بيّنت هيئة الغذاء والدواء، الفروقات بين الأدوية غير الخاضعة للرقابة و الأدوية المقيّدة، موضحة أن معرفة تلك الفروقات يسهم في رفع الوعي الدوائي والأمني.

وحذرت “الغذاء والدواء” من أن حيازة أو استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية مقيدة يعرض للمساءلة القانونية، وأوضحت أن الأدوية الوصفية غير الخاضعة للرقابة، هي التي تصرف بوصفة طبية من قبل الطبيب، مثل أدوية السكري، وأمراض ضغط الدم.

أما الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة، أو ما يعرف بـ”الأدوية المقيّدة” فهي أدوية موصوفة تصرف بوصفة طبية مقيدة معتمدة، من قبل طبيب مرخص لعلاج بعض الأمراض والحالات مثل: “فرط الحركة، نوبات الصرع، الآلام الحادة، الأمراض النفسية”.

وقالت الهيئة إن هذه الأدوية قد تسبب إدمانًا نفسيًا أو جسديًا عند إساءة استخدامها، موضحة أن تصنيع هذه الأدوية واستخدامها وحيازتها وتداولها يخضع إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

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الكلمات الدلالية:
أدوية فرط الحركة الأدوية المقيدة الأدوية غير الخاضعة للرقابة الأمراض النفسية هيئة الغذاء والدواء

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