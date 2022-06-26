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‏‏‏‏‏‏قضى عمره في نشر العلم النافع.. وفاة الشيخ إبراهيم الفليج مالك مطبعة طيبة

‏‏‏‏‏‏قضى عمره في نشر العلم النافع.. وفاة الشيخ إبراهيم الفليج مالك مطبعة طيبة
١١:٢٩:٢٢ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

‏‏‏‏‏‏توفي الشيخ إبراهيم الفليج، أحد طلاب العلم والمهتمين بالعلم الشرعي، على أثر مرض عانى منه مؤخرًا.

وكان من اهتمامات الشيخ بالعلم الشرعي طباعة الكتب الشرعية، حيث إنه يملك مطبعة دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، التي نعته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، داعية الله تعالى أن يغفر له ويرفع درجته، ويجعل ما أصابه كفارة ورفعة له، وأن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وستقام الصلاة عليه، اليوم، عقب صلاة العصر في جامع الجوهرة بالبابطين، وسيكون الدفن – بمشيئة الله – في مقبرة الشمال.

ونعى محبو الشيخ والمهتمون بالعلم الشرعي الشيخَ إبراهيم الفليج، حيث نشر محمد المهنا على حسابه: “إنا لله وإنّا إليه راجعون، توفّي اليوم رجلٌ من أهل الصلاح والتقوى ونشر الخير، أحسبه كذلك والله حسيبه، وهو الشيخ إبراهيم  الفليج صاحب دار طيبة الخضراء، سائلًا الله أن يكتب له أعلى الدرجات، اللهمّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واجمعنا به في علّيّين”.

وغرد آخر: ” اللهم اغفر وتجاوز عن الشيخ إبراهيم، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أره منزلته في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء”.

بينما نعاه أحد محبيه، قائلًا: “غفر الله للشيخ الخلوق المحتسب إبراهيم الفليج ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وموتانا وموتى المسلمين، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والاحتساب”.

 

الكلمات الدلالية:
العلم النافع النشر والتوزيع مكتبة دار طيبة الخضراء وفاة ابراهيم الفليج

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