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بالصور.. الطلاب يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

بالصور.. الطلاب يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
١٠:٥٧:٢٢ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

انطلقت اليوم الأحد، بمدارس التعليم العام الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل.

وأدى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الامتحانات، التي تستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443.

ووسط استعدادات متكاملة وأجواء تربوية، أدى أكثر من 388 ألف طالب وطالبة في 1522 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية اختبارات الفصل الدراسي الثالث بمكة.

وأعلنت الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها اللازمة، وسخّرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.

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الكلمات الدلالية:
الامتحانات التحريرية التعليم الفصل الثالث المملكة

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