بالفيديو.. اندلاع حريق في عدد من المنشآت الصناعية بمدينة حيفا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن حريقًا ضخمًا شب اليوم، في منشأة تضم مبانٍ صناعية تحتوى مواد خطيرة في مدينة حيفا المحتلة.

وأوضحت أن الحريق شب في العديد من المباني الصناعية التي تحوي على مواد خطرة في حيفا، مؤكدة انه تم إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ.

وأضافت أن طواقم الإطفاء والإنقاذ باشرت منذ الصباح الباكر، على إخماد الحريق الذي اشتعل في مبان صناعية لوجستية في شارع “بار يهودا” بمدينة حيفا.

وأشارت إلى أنه سمع دوي انفجارات في المكان، وذلك بسبب وجود مواد خطرة وسامة في بعض المبان التي طالها الحريق، حسب “زمن برس”.

وأكدت أن الفرق تمكنت من تخليص 3 أفراد من مكان الحريق، وسط تصاعد كثيف للدخان الذي غطى المنطقة، مطالبة بقية السكان بضرورة توخي الحذر والحيطة.