استقرار أسعار الذهب في المملكة اليوم.. والجرام عيار 21 يسجل 192 ريالاً

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استقرت أسعر الذهب اليوم بالمملكة، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 220.15 ريال، أي ما يعادل 58.71 دولار، بينما بلغ جرام الذهب عيار 22 نحو 201.81 ريال/ 53.82 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة، نحو 192.63 ريال/ 51.37 دولار، في حين بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 165.11 ريال/ 44.03 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع”، نحو 6.847.70 ريال/ 1826 دولارًا، وجاء سعر البيع بـ 6.851.25 ريال/ 1827 دولارًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1824.69 دولارًا للأوقية، أمس السبت، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1816.10 دولارًا، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1830.3 دولار.

وتعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.