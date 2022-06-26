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10 نصائح قبل الامتحان تضمن لك التفوق (إنفوجراف)
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10 نصائح قبل الامتحان تضمن لك التفوق (إنفوجراف)

10 نصائح قبل الامتحان تضمن لك التفوق (إنفوجراف)
٠٥:١:٥٢ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

يبدأ اليوم الأحد، 5 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام، أداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443.

وأوضح “انفوجراف” لصحيفة تواصل الإليكترونية أهم النصائح التي يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها من أجل التفوق الدراسي وتحصيل أعلى الدرجات، والتي تمثلت في الآتي:

1- وضع جدول زمني للمراجعة

2- عمل خرائط ذهنية لأقسام المادة.

3- عمل اختبارات قصيرة للمراجعة (كل طالب مع نفسه).

4- الحصول على فترات نوم كافية.

5- وضع علامات حول النقاط المهمة.

6- اختيار مكان مناسب للمذاكرة.

7- عدم القلق والتوتر والمذاكرة بتأني.

8- التغذية الجيدة تلعب دورًا مهمًا في التفكير السليم.

9- عدم الدراسة والتحضير في اليوم الأخير قبل الامتحان.

10- التحضير النفسي لكيفية الإجابة وتوفير الوقت في الامتحان.

واستعدت الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة وسخّرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.

الكلمات الدلالية:
الامتحانات التحريرية التعليم الفصل الدراسي مدارس المملكة نصائح قبل الامتحان

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