4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وطواقم الإسعاف تتحرك

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، أن عدة انفجارات هزت أرجاء المنطقة.

وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في جميع أرجاء العاصمة، مؤكدًا أن طواقم الإسعاف توجهت إلى منطقة “شينكيفيسكي” بمحيط كييف.

فيما كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن هذه المرحلة من الحرب صعبة معنويًا وعاطفيًا، وأنه لا يعرف كم من الخسائر ستتكبد بلاده، مطالبًا باعتراف حلف الناتو في قمة مدريد بدور أوكرانيا المركزي لأمن أوروبا.

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى قصف روسي استهدف منشأة نووية في خاركيف وألحق أضرارًا ببنيتها التحتية ومبانيها، مع قتال بين قوات أوكرانية خاصة والجيش الروسي في “سيفيرودونيتسك”، مؤكدة أن قوات أوكرانية خاصة لا زالت في “سيفيرودونيتسك”.

فيما أكد عمدة سيفيرودونيتسك، أنه من غير الممكن مغادرة المدينة إلا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الإندونيسي، أنه على الرئيس الأوكراني فتح باب الحوار لوقف الحرب واستئناف إمدادات الغذاء العالمي.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس البيلاروسي نظيره الروسي، إلى ضرورة الاستعداد لاستخدام أكثر الأسلحة فتكًا، مؤكدًا أن السياسة التي ينتهجها الجيران من بولندا وليتوانيا ولاتفيا مثيرة للقلق.