افتتاح أول وحدة غسيل كُلى للأطفال في مكة

تواصل- واس

افتتحت جمعية “شفاء” الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة، أول وحدة غسيل كلى للأطفال بمكة المكرمة.

وصممت الجمعية الوحدات وفقًا لأعلى المعايير وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات التقنية ووسائل الترفيه للأطفال بإشراف فريق مختص من كبار الاستشاريين في المجال، إلى جانب تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للمرضى وذويهم، إذ تحتوي الوحدة على ٤ كراسي للغسيل الكلوي للأطفال، بالإضافة إلى عيادة لمتابعتهم وتأهيلهم نفسيًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد طيب، إن الجمعية تهتم بتقديم الخدمات الصحية عبر نموذج الأمراض المزمنة، وذلك عبر 3 محاور رئيسة هي المراكز الطبية العلاجية، والمراكز الصحية المساندة، والبرامج الصحية والاجتماعية للمرضى.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، لافتًا الانتباه أن افتتاح مركز الشيخ محمد سراج عطار – رحمه الله – لغسيل الكلى يقع ضمن خطة الجمعية لتطوير خدماتها من خلال تنمية القطاع غير الربحي في الجمعية.