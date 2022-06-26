5 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية اليوم

تواصل- فريق التحرير

يبدأ 5 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام، اليوم الأحد، أداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل.

وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443.

وأعلنت الإدارة التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها اللازمة، وسخّرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.

كما نسّقت مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية والتركيز الأمني حول المدارس من أجل سلامة الطلاب والطالبات، ودعت أولياء الأمور إلى العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم.

وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية بالمناطق المختلفة استعداداتها للاختبارات، وحثت المدارس على متابعة جلسات الاختبارات، والعمل على استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي الحجة المقبل. يذكر أن الوزارة اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، ليجلس الطلاب والطالبات لأداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، على أن تكون الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.

160 ألفًا في مدارس القصيم

ويستعد قرابة 160 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة القصيم، لاختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443هـ، في جميع المراحل الدراسية على مقاعد 1400 مدرسة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية.

ويتجه قرابة 90 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف المراحل الدراسية؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام حضوريًا.

مليون طالب وطالبة بمدارس الرياض

ويؤدي نحو مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

فيما تستقبل مدارس جازان 192,341 طالبًا وطالبةً بمختلف المراحل الدراسية على مقاعد الاختبارات في 1417 مدرسة، وذلك وسط تجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية وفق الخطط الموضوعة.