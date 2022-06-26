“الصحة”: تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج (فيديو)

تواصل – واس:

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية والوقائية لعدد 217 ألفًا و981 حاجًا، عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ 10 آلاف و101 حاج وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح شلل الأطفال 31 ألفا و936 حاجًا وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح الحمى الصفراء 12 ألفًا و145 حاجًا وحاجة.

وأشارت “الصحة” إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ 209 ألفًا و865 حاجًا وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية 4 آلاف و 626 حاجًا وحاجة بنسبة 2%، وعدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البحرية (2490) حاجًا وحاجة بنسبة 1%.

وبينت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية للحمى الشوكية بلغ 211 ألفًا و826 حاجًا وحاجة بنسبة 98%، وعدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية لشلل الأطفال الفموي بلغ 3137 حاجًا وحاجة بنسبة 100%، وعدد الحجاج القادمين الملتزمين بالاشتراطات الصحية للحمى الصفراء بلغ 11 ألفًا و522 حاجًا وحاجة بنسبة 95%.

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، يساندها 156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5 آلاف سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1053 سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 241 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.