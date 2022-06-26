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“الأرصاد” يتوقع طقسًا حارًا مع هطول أمطار ورياح على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع طقسًا حارًا مع هطول أمطار ورياح على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع طقسًا حارًا مع هطول أمطار ورياح على هذه المناطق
٠٤:١:٥٢ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الأرصاد جازان حالة الطقس رياح سطحية طقس حار عسير مكة هطول أمطار

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