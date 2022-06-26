الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼
أغرب واقعة.. إندونيسية تكتشف أن زوجها «امرأة» بعد 10 شهور زواج
5 مزايا جديدة قادمة إلى «كروم».. أهمها التصفح الآمن
وصول أولى طلائع مستفيدي «طريق مكة» من المغرب إلى جدة
هل القرض العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟
ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك

فرص

لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼

لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼
١٢:١:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بشركة المراعي لعام 2023/2022م، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واشترط المعهد أن يكون المتقدم للوظيفة من المواطنين، ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 80% فأعلى (مسار علمي).

اجتياز الفحص الطبي.

ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.

لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

مكافأة شهرية:

مكافأة شهرية 3,000 ريال.

 

بعد التخرج:

راتب يبدأ من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).

المزايا:

شهادة دبلوم مُعتمدة.

التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

التأمين الطبي.

يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط التالي: (هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية حملة الثانوية فرص عمل وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية وفنية شاغرة في أمانة مجلس التعاون الخليجي

وظائف إدارية وفنية شاغرة في أمانة مجلس التعاون الخليجي

منذ 9 سنوات
18 وظيفة شاغرة بهيئة المواصفات والمقاييس

18 وظيفة شاغرة بهيئة المواصفات والمقاييس

منذ 10 سنوات
لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

منذ 7 أشهر
وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *