لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بشركة المراعي لعام 2023/2022م، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واشترط المعهد أن يكون المتقدم للوظيفة من المواطنين، ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 80% فأعلى (مسار علمي).

اجتياز الفحص الطبي.

ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.

لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

مكافأة شهرية:

مكافأة شهرية 3,000 ريال.

بعد التخرج:

راتب يبدأ من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).

المزايا:

شهادة دبلوم مُعتمدة.

التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

التأمين الطبي.

يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط التالي: (هنا).