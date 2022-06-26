لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼
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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بشركة المراعي لعام 2023/2022م، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واشترط المعهد أن يكون المتقدم للوظيفة من المواطنين، ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 80% فأعلى (مسار علمي).
اجتياز الفحص الطبي.
ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.
لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
مكافأة شهرية:
مكافأة شهرية 3,000 ريال.
بعد التخرج:
راتب يبدأ من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).
المزايا:
شهادة دبلوم مُعتمدة.
التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
التأمين الطبي.
يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
طريقة التقديم:
أوضح المعهد أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط التالي: (هنا).