5 مزايا جديدة قادمة إلى «كروم».. أهمها التصفح الآمن

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تعتزم شركة جوجل، إضافة مزايا جديدة لمتصفح جوجل كروم لنظام التشغيل ios في التحديث الجديد، بما في ذلك تحسين الأمان، والشاشة الرئيسية المعاد تصميمها.

ومن أهم تلك المزايا المرتقبة في متصفح كروم ما يلي:

أولاً: ميزة التصفح الآمن المحسّن من جوجل، هذه الميزة تتمحور حول الأمان وتحذرك بشكل استباقي من مواقع الويب الخطيرة التي توشك على زيارتها.

وعند الحديث عن الأمان، سيحصل كروم لنظام Ios أيضًا على ميزة أخرى مفيدة: تنبيهات لبيانات الاعتماد المخترقة. و لتمكين التصفح الآمن المحسن، قم بتحديث تطبيق كروم ثم انتقل إلى كروم> المزيد> الإعدادات> التصفح الآمن المحسن.

ثانيا: ميزة إجراءات كروم، وهذه ميزة تتيح لك أداء مهام معينة بسهولة دون الحاجة إلى التعمق في إعدادات التطبيق للعثور عليها. ولاستخدام إجراءات كروم ما عليك سوى كتابة ما تريد القيام به في شريط عناوين كروم، وتتضمن الأمثلة كتابة “محو بيانات التصفح” أو “فتح علامة تبويب التصفح المتخفي” وحتى “تعيين كروم كمتصفح افتراضي”.

ثالثا: ميزة التنبؤ بالوقت: حيث يمكن لمتصفح كروم أيضًا التنبؤ بالوقت الذي ستحتاج فيه إلى إجراء كروم من خلال الكلمات التي تكتبها في شريط العناوين، لذلك لا تحتاج إلى حفظ جميع الأوامر للاستفادة من هذه الميزة.

رابعا: يتيح التحديث الجديد تعيين Google Password Manager كموفر خدمة الملء التلقائي، إذا كنت تريد القيام بذلك. ويأتي هذا كبديل لخدمة كلمات المرور الخاصة بشركة أبل، بالإضافة إلى أدوات الجهات الخارجية.

خامساً: تحسينات على ميزة ترجمة جوجل، وسيساعدك هذا في رؤية مواقع الويب بلغتك المفضلة (تستخدم الميزة التعلم الآلي على الجهاز)، وهي الآن تحصل على نموذج محدث لتعريف اللغة. وإلى حد كبير، هذا يعني أن التطبيق سيكون قادرًا على التعرف بشكل أكثر دقة على لغة صفحة الويب وما إذا كانت بحاجة إلى الترجمة من أجلك.