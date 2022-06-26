الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لحمَلة الثانوية.. وظائف براتب يصل إلى 7,300 ﷼
أغرب واقعة.. إندونيسية تكتشف أن زوجها «امرأة» بعد 10 شهور زواج
5 مزايا جديدة قادمة إلى «كروم».. أهمها التصفح الآمن
وصول أولى طلائع مستفيدي «طريق مكة» من المغرب إلى جدة
هل القرض العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟
ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك

تقنية

5 مزايا جديدة قادمة إلى «كروم».. أهمها التصفح الآمن

5 مزايا جديدة قادمة إلى «كروم».. أهمها التصفح الآمن
١٢:١:٣٨ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم شركة جوجل، إضافة مزايا جديدة لمتصفح جوجل كروم لنظام التشغيل ios في التحديث الجديد، بما في ذلك تحسين الأمان، والشاشة الرئيسية المعاد تصميمها.

ومن أهم تلك المزايا المرتقبة في متصفح كروم ما يلي:

أولاً: ميزة التصفح الآمن المحسّن من جوجل، هذه الميزة تتمحور حول الأمان وتحذرك بشكل استباقي من مواقع الويب الخطيرة التي توشك على زيارتها.

وعند الحديث عن الأمان، سيحصل كروم لنظام Ios أيضًا على ميزة أخرى مفيدة: تنبيهات لبيانات الاعتماد المخترقة. و لتمكين التصفح الآمن المحسن، قم بتحديث تطبيق كروم ثم انتقل إلى كروم> المزيد> الإعدادات> التصفح الآمن المحسن.

ثانيا: ميزة إجراءات كروم، وهذه ميزة تتيح لك أداء مهام معينة بسهولة دون الحاجة إلى التعمق في إعدادات التطبيق للعثور عليها. ولاستخدام إجراءات كروم ما عليك سوى كتابة ما تريد القيام به في شريط عناوين كروم، وتتضمن الأمثلة كتابة “محو بيانات التصفح” أو “فتح علامة تبويب التصفح المتخفي” وحتى “تعيين كروم كمتصفح افتراضي”.

ثالثا: ميزة التنبؤ بالوقت: حيث يمكن لمتصفح كروم أيضًا التنبؤ بالوقت الذي ستحتاج فيه إلى إجراء كروم من خلال الكلمات التي تكتبها في شريط العناوين، لذلك لا تحتاج إلى حفظ جميع الأوامر للاستفادة من هذه الميزة.

رابعا: يتيح التحديث الجديد تعيين Google Password Manager كموفر خدمة الملء التلقائي، إذا كنت تريد القيام بذلك. ويأتي هذا كبديل لخدمة كلمات المرور الخاصة بشركة أبل، بالإضافة إلى أدوات الجهات الخارجية.

خامساً: تحسينات على ميزة ترجمة جوجل، وسيساعدك هذا في رؤية مواقع الويب بلغتك المفضلة (تستخدم الميزة التعلم الآلي على الجهاز)، وهي الآن تحصل على نموذج محدث لتعريف اللغة. وإلى حد كبير، هذا يعني أن التطبيق سيكون قادرًا على التعرف بشكل أكثر دقة على لغة صفحة الويب وما إذا كانت بحاجة إلى الترجمة من أجلك.

الكلمات الدلالية:
التصفح الآمن جوجل جوجل كروم متصفح جوجل مزايا كروم

مواد ذات صلة

المزيد
«سامسونج» تطرح هاتف « Galaxy A03s ».. تعرف على المواصفات

«سامسونج» تطرح هاتف « Galaxy A03s ».. تعرف على المواصفات

منذ 10 أشهر
“لينوفو” تخطط للكشف عن 5 هواتف ذكية خلال الأشهر المقبلة

“لينوفو” تخطط للكشف عن 5 هواتف ذكية خلال الأشهر المقبلة

منذ 8 سنوات
«سناب شات» تطلق نظارة بكاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو

«سناب شات» تطلق نظارة بكاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو

منذ 6 سنوات
تويتر تكشف عن ميزات خاصة بأصحاب الحسابات الموثقة

تويتر تكشف عن ميزات خاصة بأصحاب الحسابات الموثقة

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *