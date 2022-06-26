أغرب واقعة.. إندونيسية تكتشف أن زوجها «امرأة» بعد 10 شهور زواج

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب الوقائع الزوجية، اكتشفت زوجة إندونيسية أن زوجها الذي تزوجته منذ 10 شهور “امرأة” وليس رجلًا.

وقدمت الزوجة دعوى قضائية ضد الزوج المحتال، والذي نجح في خداعها وخداع والديها، حتى استولى على مبالغ مالية كبيرة منهم.

وتعرفت المرأة على “الرجل المخادع”، عبر أحد مواقع الزواج عبر الإنترنت، واتفقا على الزواج بعد أن عرفته إلى أهلها وعاش بينهما حتى بعد الزواج، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

لكن أم الفتاة شكت في زوجها خاصة مع ظهور علامات أنثوية في المنطقة العلوية، لكنه برر لهم ذلك بأن لديه خلل في الهرمونات ويتعالج منها.

وقررت الأم إبلاغ الشرطة، حيث كانت المفاجأة الصادمة باعتراف الزوج أنه في الواقع امرأة وليس رجلا.

ويؤكد الخبراء، خطورة مواقع الزواج عبر الإنترنت، حيث يقع البعض ضحية للنصب والاحتيال بسبب هذه المواقع، كما يؤكد الخبراء أهمية قيام ولي الأمر باتخاذ كل ما يلزم من الاحتياطات لمعرفة من يتقدم لخطبة ابنتهم معرفة حقيقية والاطمئنان له خاصة ما يتعلق بالدين والخُلق.