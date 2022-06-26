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موجز الأخبار

وصول أولى طلائع مستفيدي «طريق مكة» من المغرب إلى جدة

وصول أولى طلائع مستفيدي «طريق مكة» من المغرب إلى جدة
١٢:١:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وصلت أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، قادمة من المملكة المغربية، عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان في استقبالهم القنصل العام المغربي بمحافظة جدة إبراهيم اجولي، ومدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العميد سليمان محمد اليوسف، وممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية لأول مرة هذا العام، إضافة إلى دول إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، استمرارا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن.

الكلمات الدلالية:
الحج المغرب طريق مكة مبادرة

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