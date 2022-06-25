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هل القرض العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟
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محليات

هل القرض العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟

هل القرض العقاري المدعوم مستمر للمستفيدين أم سيتم إيقافه؟
١١:١:٣٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، استمرار القرض العقاري المدعوم، بالإضافة إلى باقات سكني الجديدة.

وقال العصيمي، وفقا لـ”الإخبارية”، إنه يمكن الاستفادة من دعم أرباح قرض الـ 500 ألف أو الاستفادة من الباقات الجديدة الإضافية المقدرة بـ 100 ألف ريال كدعم فوري غير مسترد.

وأضاف متحدث الصندوق العقاري “أنه يمكن للمواطن، الاستفادة من أحد الباقات الخمسة المطروحة بجانب قرض الـ 500 ألف ريال”.

 وتابع متحدث صندوق التنمية العقارية أنه “إذا أخذ أحد الأشخاص 500 ألف ريال قرض بإمكانه الاستفادة من أحد الخيارات المطروحة كذلك”.

الكلمات الدلالية:
الدعم العقاري الدعم العقاري المدعوم باقات سكني سكني

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