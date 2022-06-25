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دولي

بعد رئيس الاستخبارات.. إقالة قائد فيلق حماية «خامنئي»

بعد رئيس الاستخبارات.. إقالة قائد فيلق حماية «خامنئي»
١١:١:٣٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حالة من الارتكاب تسود داخل الحرس الثوري الإيراني، وذلك منذ بدء عمليات الاغتيال لقادة كبار مرورًا بذرع جواسيس داخل الجهاز الأعلى في إيران، وحتى اعتقال خلية تجسس تابعة لهم في تركيا.

وبعد الإطاحة برئيس جهاز الاستخبارات، صدر قرار جديد بالإطاحة بقائد فيلق حماية “خامنئي”.

وحسب “العربية” فقد عُين العميد في الحرس الثوري الإيراني، حسن مشروعي فر، قائدا لفيلق “ولي الأمر” بقرار من قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

ومشروعي فر كان يشغل منصب مساعد قائد فيلق “ولي الأمر”، وهو قريب من القائد الجديد لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وعمل ضمن جهاز للأمن الداخلي للحرس يطلق عليه “حماية المعلومات”، ومهمته مراقبة منتسبي الحرس الثوري.

يشار إلى أن فيلق “ولي الأمر” مسؤول عن حماية المرشد الإيراني، علي خامنئي.

يأتي هذا التغيير فيما يشهد الحرس الثوري حملة تطهير بعد الإطاحة برئيس استخباراته حسين طائب المقرب من نجل المرشد مجتبى خامنئي، لفشله في حماية المنشآت التابعة لبرامج إيران النووية والعسكرية واعتقال خلايا تابعة للحرس الثوري في تركيا.

الكلمات الدلالية:
الحرس الثوري خامنئي رئيس الاستخبارات فيلق القدس

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