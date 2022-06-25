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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 27 ذي القعدة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 27 ذي القعدة
١١:١:٠٧ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ، هجرية الموافق 26 يونيو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:04

الرياض – 3:35

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:45

الرياض – 3:18

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

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الصلاة توقيت الرياض توقيت جدة توقيت مكة توقيت مكة المكرمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بمناطق المملكة

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