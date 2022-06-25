تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ، هجرية الموافق 26 يونيو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:04

الرياض – 3:35

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:45

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.