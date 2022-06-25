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اقتصادية

بعد حظر «الذهب الأسود».. مجموعة السبع توجه ضربة للمعدن النفيس الروسي

بعد حظر «الذهب الأسود».. مجموعة السبع توجه ضربة للمعدن النفيس الروسي
١٠:١:٤٧ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بعد حظر دول الغرب النفط الروسي “الذهب الأسود” ردا على غزوها أوكرانيا، تستعد الدول الأعضاء في مجموعة السبع لفرض حظر على استيراد الذهب الأصفر من موسكو.

وحسبما أفاد مصدر، لوكالة رويترز، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

الكلمات الدلالية:
الذهب الاسود الذهب الاصفر روسيا مجموعة السبع

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