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صحة

نتائج متضاربة.. دراسة تشكك في موثوقية مؤشر نسبة السكر بالدم

نتائج متضاربة.. دراسة تشكك في موثوقية مؤشر نسبة السكر بالدم
١٠:١:٢٤ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شككت دراسة جديدة في موثوقية مؤشر نسبة السكر بالدم GI، والذي يقيس تأثير كل طعام على ارتفاع الجلوكوز.

وأوضحت الدراسة، أن الذين يعانون من مقدمات السكري قد يكون لديهم مستويات مختلفة جداً من السكر في الدم بعد تناول نفس الأطعمة نفسها، وبالتالي تكون النتائج متضاربة وفقا للمؤشر.

ووجدت الدراسة، التي عُرضت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية، أن مؤشر الخبز الأبيض يتراوح بين 35 و103 لدى البعض، وعند تكرار التجارب تبين أن استجابات السكر بالدم تختلف بنسبة 20% من شخص لآخر.

والفكرة من وجود مؤشر لنسبة السكر بالدم هو تقديم نصيحة لكبار السن، ومن لديهم مقدمات السكري تتضمن قائمة بالأطعمة التي تزيد مستوى الجلوكوز بالدم سريعاً، وفقا لموقع “نيو ساينتست”.

أما بالنسبة لمن يبلغون 55 عاماً تتضمن النصيحة قائمة من الأطعمة التي تزيد نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ.

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