السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«حماية المستهلك» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20%
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محليات

«حماية المستهلك» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20%

«حماية المستهلك» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20%
٠٨:١:٤٧ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية حماية المستهلك، مبادرة تستهدف من خلالها، تخفيض أسعار السلع غذائية بنسبة تصل إلى 20%.

وقالت الجمعية، في بيان لها: “إن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، حيث راقبت جمعية حماية المستهلك منذ شهر نوفمبر للعام 2021 التغيرات السعرية لأسعار السلع الغذائية وذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للإحصاء والتي تعود تاريخياً إلى عام 2009م”.

وأضافت “أجرت جمعية حماية المستهلك العديد من الإحصائيات لدراسة الأوضاع وكيفية حماية المستهلك من تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتأثر السوق المحلي، بما يحقق مصلحة المستهلك وحمايته في توفير البدائل المناسبة بأسعار مخفضة”.

وبيّنت الجمعية بأنها على ضوء هذه الدراسات، أطلقت مبادرة “منتجات صديق المستهلك” والتي تهدف إلى تخفيض 20 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10- 20 % عن متوسط أسعار السوق، وتجاوبت خمسة شركات كبرى بفروعها التي تتجاوز 300 فرعًا حول المملكة مع الحملة التي أطلقتها الجمعية حيث شملت المبادرة كافة المناطق الإدارية في المملكة.

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