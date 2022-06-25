حرق صور «خامنئي» مجددا.. هذه المرة في مدينة «يزد» الإيرانية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

بعدما خبت حدة الاحتجاجات بعض الشيء، ما لبثت أن عادت لكنها بصورة أشد وأكبر من ذي قبل، فقد عمدت مجموعات إلى حرق صور خامنئي ليس في أماكن منزوية أو غير معروفة، لكنها بأماكن استراتيجية وفي قلب ووسط إيران.

وفي فيديو أورده الصحفي محمد مجيد الأحوازي، على صحفته الخاصة بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” يظهر شارع رئيسي بمدينة يزد بوسط إيران، وقد أشعلت النيران في لافتة إعلانية كبيرة جدا عليها صور خامنئي وبعض الرموز الدينية بإيران.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الإيرانيون بتجاوز المحظور في البلاد، وحرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجا على القبضة الأمنية للنظام الحاكم بالبلاد، والوضع المعيشي السيء رغم غنى إيران بالموارد النفطية.

فقد شهدت إيران بعد الارتفاعات الجنونية في الأسعار منذ شهر؛ خروج مظاهرات احتجاجية على النظام الحاكم بسبب ترتدي الأوضاع الاقتصادية، ووصلت حدّ تجاوز المحظور بعد أن قام شاب إيراني بحرق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وسط العاصمة طهران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب إيراني يقوم بحرق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وسط العاصمة طهران.