السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. 4 خطوات لاستذكار الدروس عبر قنوات عين (فيديو)

قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. 4 خطوات لاستذكار الدروس عبر قنوات عين (فيديو)
٠٦:١:٤١ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ساعات تفصلنا عن انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية بمختلف المملكة.

وفي هذا السياق، أوضحت قنوات عين، أنه يمكن مراجعة واستذكار الدروس ومتابعة أوي مسألة أو معلومة ومراجعتها واستذكارها من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

1- الدخول على قنوات عين دروس

2- كتب عنوان الدرس

3- اكتب اسم المادة والصف

4- الضغط على متابعة بعدها تظهر كل النتائج المطلوبة

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الدخول على قنوات عين عبر اليوتيوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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